ZUBİZU Kullanan Kadınlar Hesabı Daha Çok Ödüyor

ZUBİZU ile Hesabı Kadınlar Ödüyor

ZUBİZU’nun, kadınların kullanım alışkanlıklarını açıkladığı verilere göre restoranlarda yapılan ödemelerin yüzde 47’si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Yeme-içmeden modaya, seyahatten otomobile, sağlıklı yaşamdan sanat ve eğlenceye farklı yaşam tarzlarına uygun birçok alanda kişiye özel öneri ve içerikler sunan mobil uygulama ZUBİZU kadın kullanım oranları ve alışveriş alışkanlıkları ile ilgili verileri paylaştı.

Kadınların öğle yemeğinde en çok tercih ettikleri restoranın Zuma olduğunu da belirten Doğuş Müşteri Sistemleri CMO’su Bilgen Aldan, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Aldan; “ZUBİZU kullanım verilerimize göre şu ana kadar anlaşmalı restoranlarındaki harcamaların büyük bir bölümünün kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Hesapları yalnızca erkeklerin ödediğine dair bir algı var fakat verilerimize göre restoran harcamalarının yüzde 47’si kadınlar tarafından yapılıyor. Bu da hesabı erkekler öder efsanesinin artık geçerli olmadığını bize gösteriyor.” dedi.

Ödemeleri yaparken kazanılan ZUBİZU puanlarının da kadınlarda toplandığını söyleyen Aldan, kullanıcılarını kazandıkları puanların kullanımlarıyla ilgili sürprizler beklediğini ekledi.

“Yine verilerimize göre yeni teknolojileri benimseme konusunda erkeklere oranla kadınlar oldukça önde. Tüketicilerin yakıt alışverişini kolaylaştırmak amacıyla Turkcell ve Shell iş birliği ile hayata geçirdiğimiz mobil ödeme fonksiyonunu kadınlar erkeklere göre daha fazla kullanarak yakıt alımını mobil ödeme ile yaptılar” diyen Aldan açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kadın sosyal hayat ve seyahat alanında da oldukça aktif. ZUBİZU’yu kullanarak seyahat sektöründe kadınlar erkeklere göre ortalamada daha fazla harcama yaparken, eğlence sektöründe harcama yapan kullanıcılar içinde kadınların oranı yüzde 45’e ulaşıyor. Verilerimize göre ev dekorasyonunda da kadınların kararları konuşuyor. ZUBİZU’da ev dekorasyonu için yapılan harcamaların yüzde 60’ı kadınlar tarafından yapılıyor.”

@HandeArpaligil