Zyxel’den Türkiye için Radikal Karar

Zyxel neden böyle bir radikal karar aldı?

Alınan radikal karar ile MEA AVP ve Zyxel Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan, Türkiye Genel Müdürlük görevini Zyxel Avrupa Başkanı Lee Marsden’a devrediyor.

Zyxel bünyesindeki bu yeni yapılanmanın ardından Vefa Tarhan, Ocak 2017 sonu itibariyle mevcut diğer bölgesel sorumluluklarıyla birlikte MEA ve Türkiye’de bölgesel büyük projelerde iş geliştirme çalışmalarında bulunacak. Zyxel Türkiye ofisini 2007 yılında kuran ve 10 yıldır yöneten Tarhan, bu süre zarfında Türkiye ekibi ile beraber birçok başarılı projeye imza attı. Bu yeni oluşumun ardından Türkiye ofisi, mevcut Zyxel Avrupa bölgesel yönetimi altında faaliyetlerini sürdürmeye devem edecek.

Bu değişimin EMEA olarak yeni bir çalışma formasyonu olduğunu belirten Vefa Tarhan yeni yapılanma ile ilgili söyle konuştu:

“Mevcut durum, Zyxel Türkiye’nin Avrupa operasyonuna katılım planının ilk adım olarak ele alınabilir, Avrupa bölgesi içinde hızla büyüyen bir yapıya sahip olan Zyxel Türkiye son 5 yılda iş hacmini ikiye katladı. Kanal ve Servis Sağlayıcı iş birimleri organizasyon olarak iki farklı yapı şeklinde ayrıldı. Bu durum neticesinde iş alanlarına odaklanıldı ve pazara olumlu yansıdı. 10 yılda Türkiye’de fark yaratan çok güzel işler yaptık. Zyxel çok bilinen ve sevilen bir marka oldu. 4 milyonu aşkın aktif internet ve ağ ürünleri kullanıcısına ulaştık. Son üç yılda iş hacmimizi yaklaşık üç kat artırdık. Türkiye Zyxel’in odağında yer alan ve çok önem verdiği bölgelerden biri. Yatırımlarımız ve büyümemiz sürecektir. Avrupa başkanımız Lee Marsden’a Türkiye’de başarılar diliyorum.”

Zyxel Avrupa Başkanı Lee Marsden ise yaptığı açıklamada “ Vefa Tarhan’a çok teşekkür ediyoruz. Onun tecrübesi ve Zyxel’e katkıları Zyxel’in Türkiye’deki başarısında büyük rol oynadı. Birlikte Zyxel ve MEA da çalışmaktan ve işlerimizi büyütmekten, markamızı yaymaktan mutluluk duyacağız.”

@HandeArpaligil