Zyxel’den Yeni Yönetilebilir Switch Serisi

Zyxel’den Yoğun Bant Genişliğine İhtiyaç Duyan Kurumlar İçin Premium Yeni Switch Serisi: XGS4600

Zyxel, Layer 3 destekli yönetilebilir switch serisi XGS4600 ailesini tanıttı. Güçlü, güvenilir ağlar için ideal çözüm olan bu yönetilebilir switch serisi özelikle otel ve okullar gibi yoğun bant genişliğine ihtiyaç duyan kurumlara göre.

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, mevcut XGS4500 serisinin yeni ailesi olan XGS4600 serisini tanıttı. XGS4600 Serisi, 28 portlu Gigabit Layer 3 yönetilebilir switch, 4 SFP + Uplink özellikli, XGS4600-32 ve XGS4600-32F olmak üzere iki farklı modele sahip.

802.11ac teknolojisi, işletmelerin iş yapış modellerini kökten değiştirdi. Her geçen gün artan miktarda veri ve iş uygulamaları kurumların veri ağlarını yeniden yapılandırmalarını zorunlu kıldı. Örneğin oteller, okullar, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çoklu iş uygulamaları, resim, video gibi multimedya öğeleri, VoIP, vb, kurumların veri iletişim ağlarını zorluyor.

Bilgi ağındaki bu aşırı yüklenme ise iş verimliliğini azaltabiliyor.Yoğun bant genişliğine ihtiyaç duyan kurumlar, bu nedenle en yeni teknolojilere sahip ağ cihazlarına gereksinim duyuyor. Zyxel ise XGS4600 Serisi ile kurumların bu ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Layer 3 XGS4600 Serisi, yüksek hızlı bağlantı imkânı sunan Gigabit bağlantısı ve dört entegre 10-Gigabit SFP + yuvasına sahip. Seri ayrıca, ağ kapsamını ve ağ esnekliğini önemli ölçüde genişletmek için çapraz alt ağ iletişimini basitleştiren dinamik yönlendirme özelliğine de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik, kullanıcıların karmaşık iş süreçleriyle kolayca başa çıkmasına zemin sağlıyor.

Katman-3 yığılabilir XGS4600 Serisi, yüksek hızlı bağlantıya olanak tanıyan Gigabit bağlantısı ve dört entegre 10-Gigabit SFP + yuvasın sahip. Seri ayrıca, ağ kapsamını ve ağ esnekliğini önemli ölçüde genişletmek için çapraz alt ağ iletişimini basitleştiren dinamik yönlendirme özelliğine de sahip. Bu özellik, kullanıcıların karmaşık iş süreçleriyle kolayca başa çıkmasına zemin sağlıyor.

Hata payını en aza indiren ağların kurulmasını sağlayan Zyxel XGS4600 serisi, bir küme halinde yönetilen bir veya iki adet 10 Gigabit SFP + yuvası ile oluşturulmuş 4 adete kadar fiziksel üniteyi tek bir switch gibi yönetebilme olanağı da sunuyor. Halka mimarisi altındaki yenilikçi, esnek kümeleme topolojisi, kümedeki bağlantılardan birinin başarısız olması durumunda sistemin bir başka bağlantı yoluyla hızla ayağa kaldırılmasını sağlıyor. XGS4600 Serisi, ana güç kaynağının başarısız olması durumunda yedek güç kaynağını devreye sokacak etkin bekleme güç yedekliliği özelliğine de sahip.

@HandeArpaligil