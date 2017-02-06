Zyxel ile Mobil Hayatta Kesintisiz iletişim

Zyxel’in amacı kullanıcılarına kesintisiz iletişim sağlamak

Zyxel, Mobile World Congress 2017’de kullanıcıların mobil hayatta deneyimleyecekleri kesintisiz iletişimin yeni boyutlarını sergileyecek.

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek Mobile World Congress 2017’de LTE-Mobil Erişim ve bina içi kapsama çözümlerini sergileyecek. GSM operatörlerinin endişe duyduğu konularda çözüm üretmeye odaklanan firma, ağ iletişim partneri mottosuna yakışır bir şekilde müşterilerine mobil iletişimde kesintisiz yüksek hız ve esneklik vaadinde bulunuyor.

4,5 ve 5G süreci ile iletişimde bir adım daha ileri gidilerek nesnelerin interneti kavramı daha çok hayatımızın içine girecek. İnternete bağlı araçlardan, bağlayıcı cihazlara kadar pek çok yeni ürünle beraber iş yaşantımızda ve evlerimizde çeşitli uygulamalar yerini alırken bu gelişmelere uygun yeni çözümler geliştiren Zyxel hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecek.

MWC 2017’de yer alacak Zyxel’in Mobil Erişim (LTE) çözümleri, özellikle sabit geniş bant altyapısının yeterli olmadığı pazarları hedefliyor. Zyxel’in yeni 4G LTE-A CAT 6 kapalı ortam IAD’leri, MWC 2017’de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni ürünler, tüketicilerin sorunsuz bir şekilde 4G-LTE ağlarına erişebilmesine olanak sağlayacak.

MWC’de, büyük binalarda mobil sinyal kapsama alanındaki zorlukların önüne geçmek üzere tasarlanan Zyxel’in In-Building Coverage çözümleri de tanıtılacak. Herhangi bir kapalı mekanda bulunan kişiler genellikle sinyal kuvvetinin açık havada olduğu kadar iyi olmadığından yakınır.

Zyxel’in In-Building Kapsama ürünleri ZoneDAS ve MIMO Repeater (Çoklu Anten Tekrarlayıcı) ise bu soruna çözüm sunuyor. Yeni ürünler, havaalanları, alışveriş merkezleri, oteller ve ulaşım merkezleri gibi kalabalık ortamlarda bile sorunsuz iletişim sağlıyor.

@HandeArpaligil