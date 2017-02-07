Zyxel’in Onuncu Yıl Hedefleri Büyük

Zyxel onuncu yıl hedeflerini paylaştı

Yenilenen kurumsal kimliği ile daha dinamik bir yapıya kavuşan ve ağ dünyasındaki iş ortağını mottosuna sahip Zyxel onuncu yıl hedeflerinden çok umutlu.

Zyxel, 2016 yılında dünya genelinde tüm ülke ofislerinde olduğu gibi Türkiye’de de ağ teknolojileri alanındaki liderliğini sürdürdü. Özellikle turizm ve eğitim alanındaki yenilikçi projeler, yıl boyunca piyasaya sunulan inovatif ürünler sayesinde Zyxel, 2016’da da adından sıklıkla bahsettirdi.

Nesnelerin interneti-IoT gibi yeni teknolojiler ve artan kablosuz erişim ihtiyacı Zyxel’in 2016 yılındaki başarılı projelerinde kilit rol oynadı.

Özellikle 4.5G ile mobil olarak yüksek hıza kavuşan kullanıcıların evlerinde de benzer beklenti içinde olması ve Zyxel ürünlerinin bu beklentiyi sağlaması 2016 için kritik eşiklerin başında yer aldı.

Zyxel Türkiye olarak 2007 yılından bu yana kendi ofislerinde hizmet sunduklarına dikkat çeken Zyxel Avrupa Müdürü Lee Marsden, “2017, Türkiye’deki kendi ofisimizdeki onuncu yılımız olacak. Yıllardır büyüme grafiğimizi 2017 yılında da sürdürmeye kararlıyız.

2017 yılında yeni yapılanmamız ile Zyxel Türkiye, mevcut Zyxel Avrupa bölgesel yönetimi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bunun için de yine kurumsal ve bireysel alanda başarılı ürünler geliştirip en son yenilikler çerçevesinde, iş ortaklarımız Zypartnerlarımız ile özellikle turizm ve eğitim alanındaki projelerimizi artırarak büyümeyi hedefliyoruz. Her ne kadar ülke olarak zor bir dönem geçirsek de Zyxel olarak, yapabildiğimizin en iyisi yapmaya odaklandık” şeklinde görüş belirtti.

Zyxel, ağdaki tüm kablolu ve kablosuz cihazların tek bir noktadan yönetimini sağlayacak bulut tabanlı ağ yönetim çözümü Nebula’yı 2016 yılında kullanıcıların beğenisine sundu. Nebula ile işletmelerin gerçek tak ve çalıştır ağ işletim deneyimine kavuşarak çalışanların verimliliğini ve iş esnekliğini büyük ölçüde artıracağına dikkat çeken Lee Marsden, “Otel ya da perakende zincirleri gibi birden çok şehir ya da lokasyonda binaları olan kurumlar, bu dağınık yapıdaki altyapıları kurmakta ve yönetmekte önemli derecede zorluklar yaşıyor. Teknik desteğin sınırlı olması, karmaşık ayarlar ve insan gücünün yüksek maliyeti gibi etkenler de özellikle küçük işletmelerin büyüme yolculuklarında karşılarına çıkan en büyük engeller olarak biliniyor. Pazarda mevcut olan birçok bulut tabanlı çözüm sadece kablosuz ağlara odaklanırken biz; Zyxel Nebula ile tek noktadan yönetim anlayışı ile kablosuz erişim noktaları, ağ anahtarları ve güvenlik ağ geçitlerini kapsayan komple hizmet sunuyoruz” dedi.

@HandeArpaligil