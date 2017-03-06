Zyxel Mobil Dünyada Trendleri Değiştirecek Mi?

Zyxel LTE ürünleri ile mobil dünyada trendleri değiştirmeyi hedefliyor

Zyxel; LTE destekli ürünleriyle mobil yaşam kalitesini artırıyor, internette kesintisiz bağlantı ve hız vaat eden ürünler ile seyahat halinde bile tüm dünya ile iletişim halinde kalmanıza olanak tanıyor. Zyxel, LTE destekli üç yeni ürünüyle kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor ve bu ürünlerle mobil dünyada trendleri baştan sona değiştirmeyi planlıyor. Ülkemizde geçtiğimiz yılın Nisan ayında verilmeye başlanan 4.5G hizmetleriyle birlikte yoğun olarak kullanılmaya başlanan LTE (Long Term Evolution) teknolojisi, mobil dünyada kullanıcılara yüksek hız ve kesintisiz iletişim vaat ediyor. LTE tarafında özellikle yoğun seyahat edenlerin yaşadığı bağlantı sorunlarını ise Zyxel ürünleriyle kolayca çözmek mümkün.

Zyxel, sık seyahat edenlerin kesintisiz iletişim ihtiyacını 4.5G/LTE router’ı LTE4506, 150mbps downlink ve 50mbps uplink performans sunan LTE330 ve yine sık seyahat edenlerin iletişim kesintilerinin önüne geçip sürekli çevrimiçi kalmalarını sağlayacak WAH7706 ile LTE dünyasındaki trendleri değiştirdi.

LTE4506, dünyanın farklı bölgelerinde 4G teknolojisine geçmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemizde de kullanılabilecek. Çoklu kanal desteğiyle 3,7,8,20,28 ve 38 numaralı LTE kanallarına uyumlu olan ürün, daha geniş bir kapsama alanı da sunuyor. Bu da kullanıcıların mobil operatörlerinin sunduğu 4.5G hizmetinin özelliğine göre seyahat halindeyken hız ve iletişim kesintisi yaşamaması anlamına gelecek.

Seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu veri hızları. LTE4506 HomeSpot 4G/LTE router, indirme yönünde 40Mhz bant genişliğinde 300Mbps ve yükleme yönünde 20Mhz bant genişliğinde 50Mbps hız imkânı sunuyor. Ayrıca cihazın “tak-çalıştır” tasarımı, kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmalarına olanak tanıyor.

LTE3301 4,5G router, iki adet değiştirilebilir anten desteğiyle geniş kapsama alanı sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak ürün, ye 4*10/100 Mbps ethernet portu ile kablolu bağlantı imkânı da sunuyor. LTE3301 sayesinde ev ve ofis ağınızdaki kablosuz performansın keyfini en üst seviyeye çıkartmak mümkün. Böylece evinizde ve ofisinizde heryerden Web’de gezinti yapabilir, dosya transferi gerçekleştirebilir ve multimedya yayınının daha stabil ve güvenli bir şekilde olmasını garanti altına alabilirsiniz.

@HandeArpaligil