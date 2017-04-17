Samsung Galaxy S8+’ın İlginç Prototipi

Samsung’un Galaxy Note 7 ile ilgili yaşadığı sorunlara getirdiği çözümler oldukça beğeni toplasa da bu durum firmanın yeni amiral gemisi ilgili soru işaretlerine engel olmadı.

Samsung Galaxy S8’i resmi olarak tanıttıktan sonra merak edilen firmanın bir diğer amiral gemisinde nelerin değişeceği yönünde oldu. İki amiral gemisi ile oldukça geniş bir pazar payına sahip olan Galaxy S8’in çerçevesiz tasarımı ile dikkat çekti. Cihazın bataryası ile ilgili yapılan olumsuz yorumları geride bırakacak testlerle birlikte yeniden kullanıcıların güvenini kazanmayı başarmayı amaçlayan şirketin Galaxy S8+ için düşündüğü çift kameralı bir prototipin fotoğrafı internette paylaşıldı.

Galaxy S8+ Kamerası ile Dikkat Çekici

Galaxy S8+ modelinde yer alan çift arka kamera bugüne kadar gördüklerimizden biraz farklı. Huawei, LG, Apple ve diğer markaların modellerinde görmüş olduğumuz çift arka kamera yan yana ancak Galaxy S8+’ın çift arka kamerası ise üst üste duruyor. Bu prototipte parmak izi okuyucu da arka tarafta yer almıyor. Şirketin bu prototipte parmak izi okuyuca nasıl bir çözüm getirdiği ise bilinmiyor.