Alphabet’in Borsa Bedeli Giderek Yükseliyor

Interative Advertising Buerau tarafından yayınlanan yıllık dijital reklam marketi verilerine göre Alphabet ve Google giderek yükselen bir değere sahip.

Alphabet ve Facebook’un reklam gelirleri giderek artıyor. İki teknoloji devi bu çeyrekte son üç çeyrektekinden daha fazla büyüme elde etti. Bu veriler Alphabet’in ilk çeyrek rakamlarıyla da tutarlılık gösteriyor.

Google’ın gelirleri genel olarak arama reklamları, görsel reklamlar ve YouTube reklamlarından geliyor. Bu üç kalem 24.75 milyar$’lık gelir getiriyor. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %22’lik bir artış elde edildi. Şirketin net karı ise 5.42 milyar$. Kar da geçen yıla göre %29 arttı. Bu veriler açıklandıktan saatler sonra şirketin borsa değeri %3 artış gösterdi.

Raporlar oldukça mükemmel ancak Mart ayında bir grup reklam veren YouTube ve Google reklamlarını boykot etmeye başladı hatta Avrupa’nın en büyük reklam şirketlerinden bazıları reklamlarını bu platformlardan çekti. Bu boykotun etkilerini muhtemelen bir sonraki çeyrek raporlarında göreceğiz.