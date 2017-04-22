Apple CEO’su Tim Cook’tan Türkçe 23 Nisan Bayramı Tweeti

Apple CEO’su Tim Cook bugün Twitter üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türkçe attığı bir tweetle kutladı.

Apple’ın CEO’su tweetinde çocukların iPhone ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Fotoğrafta hayvanların yer aldığı iki adet billboard bulunuyor. Bu billboardlarda bulunan fotoğraflar çocuklar tarafından çekildi.

Şirket geçtiğimiz günlerde Youtube’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı üç adet video paylaşmıştı. Bu videolardaki görseller da yine çocuklar tarafından çekildi. Videoların birinde tavşan birinde köpek diğerinde ise balonlar bulunuyor.

Bu videolar şirketin uzun zamandır yürüttüğü iPhone ile çekildi kampanyası kapsamında yer alıyor. Bu kampanyada iPhone’un kamera ve fotoğraf kalitesi ön plana çıkarılıyor.