Facebook Messenger’a Apple Music Eklentisi Geliyor

Facebook tarafından düzenlenen F8 geliştirici etkinliğinde Messenger’a gelecek yeniliklerin arasında Apple Music eklentisini de duyurdu.

Facebook, Messenger için Apple Music partnerliğini duyurdu. Messenger Bölümü Yöneticisi David Marcus yaptığı açıklamada Apple Music eklentisi için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Eklenti ile ilgili hiçbir detay açıklanmadı. Apple Music sayfasında ise sadece eklentinin yakında geleceği yazıyor ancak herhangi bir tarih yok. Sosyal medya devi ve Apple daha önce müzik konusunda bir partnerlik yapmıştı. Bu partnerlik ile beraber Apple Music’te dinlenilen şarkılar Haber Kaynağı kısmında yer alıyor.

Bu eklenti ile beraber Messenger üzerinden şarkı bulup paylaşabileceksiniz. Daha sonra bu şarkıyı gönderdiğiniz kişiler şarkıyı Messenger’dan çıkmadan dinleyebilecek. Benzer bir özellik geçtiğimiz sene Spotify tarafından gelmişti.