Facebook’un Yıllık Geliştirici Konferansından Neler Bekliyoruz?

Facebook’un her yıl düzenlediği F8 geliştirici konferansının bu yıl 10’su düzenlenecek ve bu yıl da Mark Zuckerberg’ün bize göstereceği bir şeyler var.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg bize platformunun 10 yılda nereden nereye geldiğini göstermek istiyor. 18 ve 19 Nisan olarak iki sürecek olan etkinlik her ne kadar geliştiricileri ilgilendiriyor gibi olsa da kullanıcılar için de bazı şeyler yok değil.

Her yıl F8’de Messenger platformuna bir yenilik duyurulduğunu biliyoruz. 2015 yılında Messenger üçüncü parti geliştiricilere açıldı. Geçen yıl ise chatbotları geldi. Bu yıl yine Messenger ile alakalı bir şey göreceğiz ve bu büyük bir ihtimalle yapay zeka tabanlı olacak. Şirket bir kaç ay önce M isimli Messenger asistanını tanıttı.

Şirketin bir de Big Blue olarak adlandırdığı Facebook bölümü var. Yıllar içerisinde Big Blue’da büyük değişiklikler gördük. Bunlardan sonuncusu ise Snapchat’te yer alan Hikayeler benzeri bir özellikti. Ayrıca şirket F8’de 360 derece kamerası, VR platformu ve Oculus markası ile beraber çok kullanılan WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarına dair gelişmeler de duyurabilir.