Facebook Anneler Gününe Özel Çiçeğini Geri Getirdi

Geçen yıl Mayıs ayında Facebook durum güncellemelerine gelecek olan reaksiyonlarını denerken Anneler Gününde, mor bir çiçek seçeneği sunmuştu.

Facebook’un bu seçeneği Minnettar olarak platformdaki yerini almıştı. Platform bu sene de aynı mor çiçeği geri getirdi. Platformda anneler günü için özel olan tek şey bu reaksiyon değil. Daha bir çok yenilik de bugüne özel geldi.

Kullanıcılar platform üzerinden annelerine hazırlanmış kartlardan birini gönderebiliyor. Ayrıca profil fotoğrafları için bugüne özel çerçeveler ve filtreler mevcut. Kullanıcılar bunu Haber Kaynağı’nda görebiliyor. Mobil kullanıcılar ise telefonun kamerasını açtığında bu seçenekleri görebiliyor.

Bu eklentiler Instagram’da da bulunuyor. Uygulamanın Hikayeler özelliğini kullanan kullanıcılar buradan fotoğraf ya da video gönderilerine anneler günü çıkartmaları ekleyebiliyor.