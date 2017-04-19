Facebook Artırılmış Gerçeklik İçin Kamera Platformu Duyurdu

Facebook bugün düzenlediği F8 geliştirici konferansında uygulama içi kamera kullanımına yeni bir soluk getirecek şeyler açıkladı.

Facebook’un etkinliğinde sahnede konuşan Mark Zuckerberg, artırılmış gerçekliğin bilgisayar dünyasının bir sonraki büyük platformu olacağını açıkladı. Bugün geliştiricilere artırılmış gerçeklik destekli fotoğraf ve video filtreleri, oyunlar, sanat projeleri gibi uygulamalar kapalı beta olarak sunuldu.

Bir tanıtımda Zuckerberg birbirinden göz alıcı kamera efektleri gösterdi. Bu kamera efektleri geçen ay Big Blue’ya gelen Hikayeler özelliğinde de yer alıyordu. Zuckerberg kullanıcıların yakında yüzlerce artırılmış gerçeklik efektlerini deneyebileceğini açıkladı. Tanıtımda ilginç çerçevelerden ve üç boyutlu yazılardan öteye geçildi. Bir filtrede yemek masası üzerinde duran kasenin etrafında köpek balıkları gezdi.

Zuckerberg platformunun artırılmış için biraz geç kaldığını ancak hızlı aradaki farkı kapatacaklarını belirtti. Şirketin obje tanıma sistemi ve makine öğrenimi teknolojileri ile büyük bir avantaja sahip olduklarını ve değişik kamera özelliklerini platformlarına getirmekte geç kalsalar bile bundan sonra böyle bir şey yaşamayacaklarını açıkladı.