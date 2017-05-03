Facebook Canlı Yayın İçin 3000 Yeni Moderatör Alacak

Facebook’ta yaşanan sıkıntılı canlı yayınlardan sonra Mark Zuckerberg bugün yaptığı açıklamayla buna bir dur diyeceklerini belirtti.

Facebook önümüzdeki yıldan itibaren 3000 kişiyi moderatör olarak işe alacak ve canlı yayınları takip edecek. Bu 3000 kişi şikayet edilen canlı yayınlara müdahale edecek.

Zuckerberg yaptığı açıklamada eğer güvenli bir topluluk oluşturmak istiyorlarsa bunun için hızlı aksiyon alabilir olmak zorunda ve bu yüzden videolara hızlı tepki vereceklerini belirtti. Geçtiğimiz ay Cleveland’da bir adam Facebook canlı yayınında birini vurmuş ve bu video saatlerce platformdan kaldırılmamıştı. Benzer bir şey Tayland’da da gerçekleşti.

Zuckerberg şu anda Topluluk İletişim Ekibi’nde 4500 kişinin çalıştığını ve yakında bu ekibe 3000 kişinin daha katılacağını belirtti. Şirket moderasyon ekibini dışarıdan tedarik ediyor. Yani bu bölümde dünya çapından insanlar yer alıyor.