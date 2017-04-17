Facebook Canlı Yayınında Dehşet Saçtı

Facebook canlı yayın kervanına katılalı çok uzun bir zaman olmasa da her platformda olduğu gibi Facebook’ta da bu özellik oldukça rahatsız edici olmaya başladı.

Facebook’ta her geçen gün yeni bir rahatsız edici görüntü yayınlanırken insanların bu konuda tepki vermemesi de pek çok kullanıcı tarafından eleştiriliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşının bir polis tarafından öldürülmesini canlı yayında yayınlayan Diamond Reynolds, bir küçük kız çocuğuna tecavüz edilirken açılan canlı yayın büyük tepkiler alsa da şirketin bu tür durumlar için netleştirdiği bir politikası yok.

Canlı Yayında Öldürdü

Rahatsız edici görüntüler konuşulmaya devam ederken 37 yaşında Steve Stephens 74 yaşındaki bir adamı canlı yayında öldürdü. Olay görüntüleri paylaşıldıktan sonra sosyal medyada oldukça büyük bir yankı uyandırdı. Facebook ilgili olayın videolarını kaldırdı ancak pek çok kullanıcının videoyu kaydedip yeniden paylaştığı biliniyor. Olayı doğrulayan polis ekipleri de Steve Stephens’ı arama çalışmalarının hala sürdüğü, insanların dikkatli olması gerektiğini ve aranan şahsın silahlı olduğunu belirtiyor. Videosunda daha önce 12 kişi öldürdüğünü söyleyen Stephens’ın hala dışarda olması da insanlar için oldukça korkutucu bir durum.