Facebook’un Yeni Prototipi Çeviriyi Kolaylaştırıyor

Facebook yapay zeka araştırmalarında çeviri her zaman önemli bir yer teşkil etti ve şirket bu konuda önemli gelişmeler kaydetmeye devam ediyor.

Facebook yaptığı açıklama ile makine öğrenimi çevirisinde rakip sistemlere göre dokuz kat daha fazla sonuç vermeyi başardığını açıkladı. Bu çalışma şu an araştırmalardan ibaret ve henüz şirketin herhangi bir ürününde yer almıyor.

Şirketin yapay zeka üzerine çalışan mühendislerinden Michael Auli ve David Grangier yaptığı açıklamada yapay zekanın site üzerinde yapılan durum güncellemelerini diğer dillere çevrilmesinde kullanılabileceğini belirtti. Ancak bu teknolojinin biraz daha gelişmesi bekleniyor.

Bir çok teknoloji firması bu ve buna benzer hizmetleri sunuyor. Google, çeviri hizmetinde bir süre önce yapay zeka teknolojisini kullanmaya başladı. Microsoft ise Skype ile hem yazılı hem de görüntülü görüşmeleri anlık olarak istenilen dile çevirebiliyor.