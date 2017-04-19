Facebook’ta Dehşet Saçan Katil Ölü Ele Geçirildi

Geçtiğimiz günlerde Steven Stephens, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayın esnasında silahla bir kişiyi öldürmüş ve 11 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Facebook canlı yayınından sonra Steve Stephens, Amerika çapında her yerde aranmaya başlanmıştı. Bugün Pennsylvania Eyalet Polisi tarafından Stephens’ın aracının Eerie County’de bulunan polisler tarafından bulunduğunu ve yerel saat ile sabah 11 civarında Stephens’ın aracın içinde intihar ettiği açıklandı. McDonald’s’ın park yerinde bulunan araçta Stephens polisler ile kısa bir konuşmadan sonra intihar etti.

Cleveland Polis Şefi Calvin Williams bu durumun sona erdiği için memnun olduklarını ve olayın böyle sonuçlanmasını istemediklerini belirtti. Stephens, Cumartesi gününden beri ülkenin her yerinde aranıyordu. 74 yaşındaki Robert Godwin’i öldüren Stephens cinayetten hemen sonra kayıplara karışmıştı. Cleveland Polisi, Pazar günü Stephens’ın kendisinin, aracının ve araç plakasının fotoğrafını getirene 50.000$ ödül verileceğini açıklamıştı.

Godwin’i öldürdükten sonra Stephens hemen videoyu sosyal medya sitesine yüklemişti. Video kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşıldı ve Facebook tarafından kaldırılması neredeyse 1 saat 45 dakikayı buldu. Bu yavaşlıktan dolayı sosyal medya devi bir çok kesim tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.