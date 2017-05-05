Facebook Reaksiyonları Şimdi de Yorumlara Geldi

Facebook bir kaç ay önce reaksiyonlar özelliğini Messenger uygulamasına getirmişti ve şimdi de bu özellik yorumlarda karşımıza çıkıyor.

Facebook’un bu özelliği Messenger’daki gibi değil de durum güncellemelerindeki gibi çalışıyor. Yani reaksiyon bırakmak istediğiniz yorumda bulunan Beğen butonuna basılı tutuyorsunuz ardından istediğiniz emojiyi seçiyorsunuz.

Messenger’ın mobil versiyonunda bu reaksiyonlarda yer alan emojiler hareketli ancak yorumlarda ya da durum güncellemelerinde böyle bir durum söz konusu değil. Özellik dün itibariyle bütün kullanıcıların kullanımına açıldı. Ancak bu özelliğin ne zaman mobil uygulamalara geleceği henüz belli değil.

Bu özellik çok beğenilmiş olacak ki yavaş yavaş hayatımıza girmeye başardı. Platform üzerinde yer alan canlı yayın videolarına da bu emojilerden bırakmak mümkün Yakında benzer bir özelliği WhatsApp ya da Instagram’da görsek çok büyük bir sürpriz olmaz.