Facebook, Hindistan’da Ucuz Wi-Fi Satmaya Başladı

Facebook, internet.org ile beraber dünyanın en ücra köşesindeki yerlere internet getirmeye çalışıyor ve giderek daha fazla kişi internete bağlanıyor.

Facebook’un drone ile internet bağlantısı yayma projesi Aquila hala daha günlük kullanımdan uzak. Bu yüzden şirket farklı bir strateji de benimsedi. Yerel girişimlere destek vererek internet bağlantı noktaları oluşturmak. Express Wi-Fi projesi ilk olarak Hindistan’da Bharti Airtel şirketi ile beraber kullanıma açıldı.

Şirketin daha önce duyurduğu başarısız olan Free Basics programının aksine Express Wi-Fi ücretli. Ancak çok pahalı değil. Free Basics üzerinden kullanıcılar Facebook ve servislerine ücretsiz olarak erişebiliyordu. Hindistan Yüksek Mahkemesi internet eşitliğini bozduğu ve tekel oluşturmaya yönelik olduğu için Free Basics’i yasaklamıştı.

Express Wi-Fi ile sosyal medya devi Hindistan’ın 4 eyaletinde 500 farklı yerel işletme ile anlaştı. Bu anlaşma sonucunda 700 yeni yerde internet bağlantısı verilmeye başlandı. Gelecek aylarda bu sayının 20.000’e çıkması bekleniyor. Yerel işletmeler bu bağlantı yerlerinde kabul edilebilir fiyata satabilecek. Planlanan miktar ise günlük 100 MB için 50 kuruş ve 20 GB için 17 TL.