Instagram Hikayeler Aslını Geride Bıraktı

Son dönemlerde sosyal medya platformlarının birbirlerinden popüler eklentilerini alıp uyarlamasıyla sık karşılaşıyoruz. Bunu yapanlardan birisi de Hikayeler özelliği ekleyen Instagram.

Snapchat’in tüm özelliği olan anlık görüntü paylaşma fikrini kendi yapısına uyarlayan Instagram oldukça güçlü bir platform olmasının faydasını görmeye başladı. Facebook satın almasından sonra daha da popülerleşen fotoğraf paylaşım uygulaması 24 saat süreli hikaye paylaşımlarını kısa bir süre önce kullanıcıların beğenisine sundu. Bu fikir ile yola çıkan Snapchat’in 158 milyon kullanıcısı varken şu an Instagram’ın “Hikayeler” özelliği yaklaşık olarak 200 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

Kullanıcıları Dinamik Tutan Güncelleme

Instagram yeni özelliği ile yakaladığı ivmeyi kısa sürede azaltma niyetinde olmadığını da yenilikleri ile gösteriyor. Sabitlenmiş sticker özelliği kullanıcıların videolarına ekleyebildikleri ve eklenen bölgenin hareketi ile senkronize şekilde hareket edebilen bir özellik olarak dikkat çekiyor. Bu özelliğe ek olarak gelen mini selfie özelliği de paylaşmak istenilen fotoğrafa sticker gibi eklenen mini fotoğrafların kullanılması oldu. Sisteme gelen özellikler kullanıcıların yaratıcılığını rahat bir şekilde kullanmasına izin verirken aynı zamanda yeni özelliğin daha dikkat çekici ve esnek bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.