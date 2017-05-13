Snapchat Geçen Seneye Göre İki Kat Daha Fazla Para Kaybediyor

Snapchat’in geliştiricisi Snap Inc. Mart ayında halka açıldıktan ilk defa çeyrek raporlarını açıkladı ve durum pek iç açıcı değil.

Uygulamanın aktif kullanıcı sayısı geçen yıla göre %5, geçen seneye göre %36 artarak 166 milyona çıktı. Uygulamanın aktif kullanıcı sayısı Instagram’ın Hikayeler özelliğini kullanan kullanıcılardan daha az. Instagram’ın Hikayeler özelliğini aylık 200 milyon kişi kullanıyor.

Yatırımcılar platformun büyümesindeki yavaşlamadan pek memnun olmaya bile. Şirketin hisseleri yaklaşık olarak %25 düşüş gösterdi. Finansal olarak şirket gelirlerini artırmaya devam ediyor. İlk çeyrekte yaklaşık %300’lük büyüme elde ederek 150 milyon$’ın biraz altında gelir elde etti. Bunların yaklaşık 8 milyon$’ı Spectacles satışlarından elde edildi. Ancak platform hala kar etmiyor.

Şirketin kaybı 2.2 milyar$’ı geçmiş durumda. Ancak bunları bazıları halka açılmadan sonra hisse bonusu olarak gitti. Şirketin CEO’su Evan Spiegel tek başına 750 milyon$ değerinde hisseye sahip. Ancak bu gözardı edilse bile şirket 2016’nın ilk çeyreğindeki 104 milyon$’lık kaybı 2017’nin ilk çeyreğinde 208 milyon$’a çıkarmayı başardı.