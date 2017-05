YouTube Özgün İçerik İçin Milyonlarca Dolar Harcıyor

YouTube bugün New York’ta düzenlenen etkinlikte bu yıl içerisinde reklamlarla desteklenen özgün içerik programlarına başlamayı amaçladığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre programlar YouTube Red servisinin bir parçası olmayacak. İçerikleri bütün kullanıcılar izleyebilecek ancak yapımlarda reklamlar da yer alacak. Google’ın sahip olduğu platform böylelikle kendisini Netflix, Hulu ve Amazon gibi ücretli servislerden ayıracak.

Platform ilk olarak eğlence dünyasının iki büyük ismi komedyen Kevin Hart ve tv programı sunucusu Ellen DeGeneres ile anlaştı. New York’ta düzenlenen NewFronts konferansında Kevin Hart bu bilgiyi doğruladı.

Hart’ın programı Kevin Hart: What the Fit? olacak. Spor ağırlıklı bu program Hart’ın kendi kanalı Laugh Out Load Network’te yayınlanacak. Ellen DeGeneres ise kendi programının kamera arkasını yayınlayacak.

Katy Perry ve Demi Lovato da platformdaki yerini alacak. Diğer taraftan Ryan Seacrest ise Best.Cover.Ever isimli müzik konulu program yapacak. Bu ünlü isimlerin yanına Rhett & Link ve The Slow Mo Guys gibi internet ünlüleri de katılacak. YouTube gelecek yıl için yüz milyonlarca dolar para harcıyor ve yaklaşık olarak 40 yeni yapım yayınlayacak.