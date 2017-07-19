3D Printer ile ilk yapay kalp üretildi

3D Printer ile, gerçeğine çok benzer şekilde çalışan yapay kalp üretildi.

3D printerlar hayatımıza girdiğinden beri, yapılabileceklerin sınırlarıyla ilgili düşünür olmaya başladık. Aksesuarlar ve basit araç gereçlerle başlayan serüven, hayatın her alanına giren bir olguya dönüştü.

Tüm üretim faydalarının yanında, 3D printerlar kullanarak yapay organ üretimi konusundaki örnekler de, insan ömrünün süresiyle ilgili “önemli” ilerlemelere sebep olacak. Birçok insanın yedek organ deposundaki ilk tercihinin de, kalp olacağı kuşkusuz.

Bilim adamları, epeyce zamandır yapay kalpler geliştiriyorlar. Bununla birlikte, mevcut tasarımların birçoğu ne yazık ki yeterince elverişli değil, bu da insan dokularına başarıyla entegre edilmesinde güçlük çıkarıyor. Bu konuya bir çözüm üretmek isteyen ETH Zürih’teki bir grup araştırmacı, biyolojik insan kalbinden esinlenerek bir çözüm üretmeye çalışıyor.

Nicholas Cohrs liderliğindeki İsviçre ekibi, ayrı ayrı parçaları birleştirmek yerine, yumuşak ve esnek bir malzemeyi, 3D printer ile tek parça(monoblock) olarak basma tekniğini kullandı. Bu sayede, yapay kalp için kompleks bir iç yapı tasarımı yapılabilmesi sağlanırken, silikon kapakçıklar tarafından tetiklenen pompalama mekanizmaları, kalp atış hareketini ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Cohrs: “Amacımız, hastanınkiyle kabaca aynı boyutta ve insan kalbini biçim ve işlev olarak olabildiğince yakından taklit eden yapay bir kalp geliştirmek” dedi. Ekip, ürettikleri yapay kalbi test etmiş ve kan benzeri sıvıyı insan vücudundaki basınçlarla pompalamış. Araştırma sonucunda yazılan makale Yapay Organlar(Artificial Organs) dergisinde yayınlandı.

Bununla birlikte tasarım hala konsept aşamasında, bu da gerçek implantasyon için henüz hazır olmadığı anlamına geliyor. Kullanılan malzemeler şu an itibariyle, bir kişinin kalp atış hızına bağlı olarak biraz değişebilecek olmakla birlikte, yarım saatten fazla veya birkaç bin kalp atışından daha uzun süre dayanamıyor. Bu problemin aşılması için ekip, yeni malzemelerin geliştirilmesi ve tasarım iyileştirilmeleri yapılması gibi zorlu engelleri aşmak zorunda. Tüm bu engeller aşılarak mükemmelleştirildiğinde ise bu tasarım, çeşitli kalp rahatsızlığından mustarip dünya çapındaki yaklaşık 26 milyon kişinin, sağlıklarını geri kazanmak konusundaki en önemli umut ışıkları olacak.

Yaşlılıkla, hastalıkla veya sağlıklı bir bakımın eksikliği sebebiyle organlarımız, güçlerini tüketmeye ve bir yerde faaliyetini durdurmaya mecburlar. Buna karşılık şu andaki en efektif(!) çözüm, organ ihtiyacınızın bağış yoluyla giderilmesi. Tabi bu durumda binlerce kişilik sıra ve bağış yapılan organın vücut tarafından kabul edilmeme riski gibi etmenler devreye giriyor. 3D print yöntemiyle üretilecek yapay organlar, gelecekte bu ihtiyacın giderilmesinde ucuz, ulaşılabilir ve tekrarlanabilir birer alternatif olacaklar.

Kaynak: ETHZürich