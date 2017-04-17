Google’ın Satışa Çıkarmayacağı Saati Beğeni Topladı

Sağlık alanında yapılan gelişmelerde oldukça önemli adımlar atan Google’ın yeni akıllı saati satışa çıkmayacak olsa da pek çok sağlık sorununu takip edilebilir kılacak.

Google Study Watch olarak isimlendirdiği akıllı saatini sadece araştırmalar için kullanacak. Ticari kaygılardan oldukça uzak bir şekilde geliştirilen saat kardiyovasküler bozuklukları takip etmek için kullanılacak. e-Ink benzeri bir ekrana sahip olan akıllı saat tamamen takip yapabilme odaklı olarak geliştirildiğinde dolayı oldukça geniş bir hafızaya sahip. Sürekli senkronizasyon gerekliliğini ortadan kaldıran bu özellik sayesinde kullanıcıları bundan kurtaran cihaz hayat kurtaran verilerin rahatlıkla toplanmasını sağlayacak.

Sürekli Açık Ekran

Ekranı basit bir analog saat görünümünde olan Study Watch sürekli olarak saati gösteriyor. Sürekli açık ekran bu tür teknolojilerde bataryanın sunduğu kullanım süresinde sorun oluştursa da Study Watch bu genellemenin dışında kalıyor. Bir haftadan fazla kullanım süresine sahip olan cihaz uzun süre dikkatli takip edilmesi gereken verilerin kontrollü ve konforlu bir şekilde alınmasına olanak sağlıyor. Cihaz sürekli olarak kal atış hızı ve EKG verisi almanın yanı sıra hareketsizlik takibi yapıyor. Normal bir saat görüntüsü ile sıradan bir aksesuar görünümünde olan cihaz uzun vadede pek çok hasta için önemli çözümler sunacağa benziyor.