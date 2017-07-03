Sony’nin Yeni Yarı Akıllı Saat Modelleri Geliyor

Sony geçtiğimiz sene Wena Wrist isimli yarı akıllı saat modellerini çıkarmıştı ve bu hafta yeni modellerin geleceğini duyurdu.

Sony’nin geliştirdiği Wena Wrist aslında normal bir saat ancak hareket takibi yapabiliyor ve kordon üzerinde yer alan LED sayesinde bildirimleri gösterebiliyor. Ayrıca saatin üzerinde yer alan NFC desteği sayesinde mobil ödeme yapmak da mümkün oluyor.

Şirket, Wena Wrist ailesine yeni Three Hands Square versiyonunu duyurdu ve bu saatler ile beraber deri kordon geleceğini de açıkladı. Three Hands Square modelleri kare yapıya ancak yuvarlak yüze sahip. Saatlerin büyüklüğü ise 18, 20 ve 22 mm. Şirket üç farklı boyut için de deri kayış geleceğini duyurdu.

Şirket bu 3 yeni saati bayanlar için duyurdu. Deri kayışlarda maalesef LED desteği yer almıyor. Bu saatler içinde çelik kordon seçenekleri mevcut olacak. Saatler bu ay sonunda çelik kordon ile çıkacak. Deri kordonlar ise Aralık ayında satışa çıkacak.