Tim Cook, Apple Watch ile Çalışan Bir Prototip Deniyor

Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, Apple Watch ile birlikte çalışan ve glikoz takibi yapan yeni bir prototip deniyor olabilir.

Geçtiğimiz aylarda şirketin özellikle Apple Watch ile birlikte çalışabilecek yeni teknolojiler geliştirdiği haberler yayılmaya başlamıştı. Apple özellikle geçen ay bir çok biomekanik mühendisini diyabet hastaları için kandaki şeker seviyesini ölçmeye yarayacak bir cihaz geliştirmek için işe almıştı.

Söylentilere göre Palo Alto merkezli ekip çoktan bir izleyici cihaz geliştirdi ve bu cihazın kullanılabilirliği deneniyor. Glikoz takipçileri şu anda satılmakta ancak ölçüm yapabilmek için derinin altına girmesi gerekiyor.

Tim Cook, Şubat ayında Glasgow Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada öğrencilere bir glikoz takip cihazı kullandığını ve farklı yiyeceklerin kandaki şeker oranını nasıl etkilediğini anlamaya çalıştığını söylemişti. Cook günde bir kaç defa kan şekeri oranını kontrol etmenin zor olduğunu ve bir çok kişinin yemek yerken hangi miktarda ne tükettiklerini bilmek zorunda olduğunu açıklamıştı.

Steve Jobs, Apple CEO’su olduğu dönemde kan şekeri ve diğer hayatsal değerleri ölçebilen giyilebilir teknoloji ürünlerinin önemini anlamıştı. Şirket neredeyse 5 yıldır glikoz takibi yapan cihazlar üzerinde çalışıyor. Ancak deri altına girmeden bu işlemi yapmak gerçekten zor. Biomedikal uzman John L. Smith bu tarz bir cihaz geliştirmenin bütün kariyeri boyunca karşılaştığı en zor şey olduğunu belirtmişti.