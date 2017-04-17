Apple’ın Sürücüsüz Araç Çalışmalarında İlginç Gelişme

Apple’ın sürücüsüz araç projesi çok uzun zamandır gündemde. Özellikle firmanın bu alanda nasıl bir adım atacağı kendine ait bir aracı piyasaya çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu.

Project Titan olarak gündeme gelen ve merak uyandıran proje ile ilgili kesinlikle net bir bilgi vermeyen Apple sonunda bu alanda ortaya çıkan söylentilere biraz olsun yön verecek bir adım attı. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesinden gelen bilgilere göre Cupertino şirketi sürücüsüz araç testi yapmak için başvuruda bulundu.

Resmen İzin Verildi

Apple’ın yapmış olduğu halka açık alanlarda sürücüsüz araç testi izni başvurusunun kabul edildiği açıklandı. Bu açıklama ile birlikte şirketin Project Titan ile mi yoksa CarPlay ile mi ilgili çalışacağı daha çok merak konusu oldu. Bu alanda son dönem dedikoduları şirketin araç yazılımı geliştirmeye odaklanacağı yönünde olmasının yanı sıra izin ile ilgili detaylarda Firmaya ait bir araçtan bahsedilmemesi de bu dedikoduları doğrulamış oldu. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesine yapılan başvuruda 2015 model Lexus RX crossover model araçlar için izin alındığı görülüyor. Bu durumda da şirketin bir süre daha sürücüsüz aracı ile ilgili değil araç içi sistemi ile ilgili çalışmalar yaptığını görmeye devam edeceğiz.