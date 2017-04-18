AMD’nin Orta Segment Radeon 500 Serisi Kartları Geldi

Geçen yıl Radeon RX 480 ile beraber AMD bize 200$’lık ekran kartları ile sanal gerçeklik ve 1440p çözünürlük olabileceğini göstermişti.

AMD bu sene 500 serisi ekran kartı ile beraber bunun da ötesine geçerek saniyede 60 kare hızında 1440 çözünürlük elde etmeyi amaçlıyor. RX 580’in iddiası orta segmentin en güçlü ekran kartı olmak. Diğer taraftan daha ucuza satılacak olan RX 570, 560, ve 550’de fena değil.

Bu kartlar 400 serisi sahipleri için üzüntü verici değil. Yani 400 serisi bir karta sahipseniz değiştirmeseniz de olur. 500 serisi ikinci nesil Polaris GPU’ya sahip ve üçüncü nesil FinFET üretim teknolojisi ile üretildi. 400 serisi kartlar ise daha önceki nesil FinFET üretim teknolojisine sahip. Yeni kartların hızları da 400 serisine göre yüksek. RX 580 ile RX 480 arasında 150 MHz’lık bir fark mevcut.

RX 580’in 8 GB’lık versiyonu 229$, 4 GB’lık versiyonu 200$ olacak. 1080p çözünürlükte full grafik vermesi hedeflenen RX 570 ise 169$ civarında olacak. Bunun biraz daha düşüğü olan 560 99$’dan başlayan fiyata sahip olacak. Diğer taraftan RX 550 ise 79$’dan satışa çıkacak. RX 580 ile 570 yarın satışa çıkarken RX 550 Nisan ayının 20’sinde çıkacak. RX 560 için ise maalesef Mayıs ayını beklemek zorundasınız.