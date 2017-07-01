Intel Yeni SSD Depolama Modellerini Duyurdu

Intel, SSD depolama olarak piyasanın önemli markalarından bir tanesi ve yeni seçenekleri ile benzer performansı daha ucuza verecek.

Intel’in SSD 545 modelleri TLC’nin 3D NAND teknolojisi ile üretiliyor. Bu teknoloji sayesinde daha fazla veri daha az sayıda çipte depolanıyor. Ayrıca bu teknoloji ile yüksek kapasite ve yüksek performans daha ucuza geliyor.

Intel’in giriş seviyesi 545 modeli 512 GB depolama alanına sahip ve 179$’lık fiyat etiketi bulunuyor. Sürücünün en büyük avantajı ise 540 modeli ile benzer bir fiyata sahip olmasına rağmen çok daha yüksek yazma hızına sahip. Sürücünün M.2 NVMe versiyonu ise bu yılın sonlarına doğru satışa çıkacak.