Lenovo’nun Yeni Bilgisayarları Herkese Hitap Ediyor

Lenovo bugün yaptığı açıklama ile IdeaPad ve Legion oyun serilerini yeni çıkaracağı Flex 2’si 1 arada modeli ile güncelleyeceğini duyurdu.

Lenovo Haziran ayında 720S, 320S ve 320 olmak üzere üç yeni IdeaPad çıkaracağını açıkladı. Bu modeller daha çok öğrencilere hitap edecek. Bilgisayarıların kırmızı, beyaz, gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleri olacak. 15 inç büyüklüğündeki 320 modeli 349.99$, 17 inç büyüklüğündeki ise 489.99$’dan satışa çıkacak. 320’nin üzerinde 7. nesil Intel Core i7 işemci, 2TB depolama alanı ve 16 GB RAM bulunuyor.

Bugün duyurulan en pahalı IdeaPad modeli ise 14 inç büyüklüğünde 720S modeli. Bu modelin satış fiyatı 969.99$. 7. nesil Intel Core i7’ye sahip olan bilgisayarda 512 GB depolama alanı, 16 GB RAM ve 1920×1080 çözünürlüğünde Full HD ekran bulunuyor.

Şirketin Legion serisine duyurduğu modeli ise Y920. VR destekli bu model 17 inç büyüklüğünde, 1920×1080 çözünürlükte Full HD ekrana sahip. Üzerinde Nvidia GTX 1070 ekran kartı, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 7. nesil Intel Core i7 işlemci bulunuyor. RGB aydınlatmalı, mekanik klavyeye sahip olan bilgisayarın satış fiyatı ise 2.699$.