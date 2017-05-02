Görünen o ki Microsoft bugün ilerleyen saatlerde New York City’de düzenleyeceği etkinlikle yeni bir Surface dizüstü modeli duyuracak.

WalkingCat isimli Twitter kullanıcısı bu sabah Microsoft’un tanıtacak olduğu Surface cihazın fotoğraflarını paylaştı. Surface Laptop olarak paylaşılan cihaz Google’ın Chromebook Pixel modeline rakip olacak gibi gözüküyor.

Bu dizüstü modelinin üzerinde 13.5 inç büyüklüğünde PixelSense ekran yer alıyor. Bilgisayarın renk seçenekleri ise platinyum, şarap rengi, kobalt mavisi ve grafit altın. Cihazın üzerinde Surface Pro 4 modelinin klavyesinde kullanılan alcantara klavye yer alıyor. Bilgisayarın işlemcisine ya da diğer donanım özelliklerine dair bir bilgi yok.

Paylaşılan görsellerden bilgisayarın üzerinde USB portu, mini DisplayPort ve geleneksek Surface güç girişi bulunuyor. Görünen o ki yazılım devi Surface Laptop modelinde USB Type-C’yi kullanmayı tercih etmemiş.