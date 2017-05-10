Microsoft, USB-C’nin Yeterince Yaygınlaşmadığını Düşünüyor

-
1.800 kez görüntülendi
Paylaş

Bir çok kişi bu aralar Microsoft’u ve yeni dizüstü modeli Surface Laptop’ın alcantara kaplamasını konuşuyor ancak şirket başka bir noktaya dikkat çekiyor.

Microsoft, Surface Laptop modellerinde USB-C yer almıyor. Bütün cihazlar için tek bir kablo taşımak aslında harika bir fikir ancak bu henüz mümkün değil. Son zamanlarda piyasaya çıkan modellerin genelinde USB-C girişi bulunuyor. Bunu sonunda Apple bile kabul etti.

Ancak Microsoft Surface Mühendisliği Genel Yöneticisi Pete Kyraciou bunun tam tersini düşünüyor. Kyraciou, USB-C’nin mükemmel olduğunu kabul etseler bile henüz herkes tarafından kullanılmadığını bir çok kişi açısından USB-C’nin bir problem olduğunu dile getirdi. Kyraciou bu yüzden yeni cihazlarda USB-A ve Display Port kullandıklarını belirtti.

Microsoft

Kyraciou ayrıca aynı gözükleler bile USB-C kablolarının birbirlerinden çok farklı olabildiğini ve bazılarının 3 amper desteklerken bazılarının 5 amper desteklerini ya da bazıları Thunderbolt desteklerken bazılarının desteklemediğini ve bunların kullanıcılar arasında çok bilinen şeyler olmadığını dile getirdi. Bazı kullanıcıların düşük amperli Surface cihazlarını yüksek amperli USB-C kablolarıyla şarj etmeye çalışabileceğini ve bunun sonunda cihaz bozulduğunda kendilerinin suçlanacağını açıkladı.