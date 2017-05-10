Harman Kardon, Cortana Tabanlı Hoparlör Çıkarıyor

Harman Kardon, Cortana ile birlikte çalışan hoparlörünü Aralık ayında tanıtmıştı ve görünen o ki o zamandan beri donanımını daha da geliştirmiş.

Harman Kardon’un internet sitesinde ürün, Invoke adı ile yer aldı. Silindir tasarıma sahip cihazın üzerinde Cortana ışığı yer alıyor. Cihaz 360 derece ses özelliğine sahip, Skype aramaları yapabiliyor ve Cortana sesli komutlarınızı dinliyor.

Invoke bu sonbahar mevsiminde satışa çıkacak. Sadece gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak ancak şirket henüz herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmış değil. Microsoft düzenleyeceği Build geliştirici konferansında Cortana tabanlı daha çok üçüncü parti servis ve uygulama duyurabilir. Şirket bu sayede Cortana’nın Amazon’un geliştirdiği Alexa’ya rakip olmasını sağlayacak.