Ikea Akıllı Aydınlatma Sistemlerine Büyük Yenilik

Ikea’nın geçtiğimiz yıl ilk olarak Avrupa’da tanıttığı akıllı aydınlatma sistemi Apple HomeKit, Google Home ve Amazon Alexa ile uyumlu olacak. Bu yaz satışa çıkması beklenen ürünleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Düşük maliyetli bir akıllı aydınlatma sistemi olan Ikea TRÅDFRI serisi yenilenen yüzünde ses kontrolüne sahip olacak. Şirket 2015 yılında nesnelerin interneti odağında geliştirdiği ürünlerini piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Şirketin bu adımının altında nesnelerin internetinin sahip olduğu büyük potansiyel olduğu ifadeleri yer alıyordu.

Ikea hem kullanım hem de tasarım açısından özgün ürünler üretmesinin de etkisiyle özellikle kablosuz şarj teknolojisinin günlük yaşama entegre edilmesinde etkileyici çözümler sunmuştu. Firmanın 2015 yılından beri başlayan yenilikçi akıllı ev çözümleri üretme anlayışı etkili bir şekilde devam ediyor.

TRÅDFRI düşük maliyetli bir akıllı ev sistemi olması nedeniyle yaygınlaştı ve insanların bu teknolojiye alışmasının temelleri ekonomik yöntemlerle atılmış oldu. İkea bu alanda uzun yıllardır lider olan Philips Hue serisini fiyatı ile rahatlıkla geçebilecek bir ürün grubu sunduğu için bu alanda çalışmalara devam ediyor. TRÅDFRI Hue serisinin sahip olduğu tüm özellikleri sunmasa da çıkaracağı yeni aydınlatma serisi sesli kontrol özelliğine sahip olacak ve bu alanda hizmet veren Google Home, Apple HomeKit ve Amazon Alexa ile uyumlu olacak.