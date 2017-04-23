Deadpool 2’nin Gösterime Giriş Tarihi Belli Oldu

Deadpool 2’nin tam bir yaz filmi olacağı kesinleşti ve 20th Century Fox’un filmin gösterime giriş tarihini 1 Temmuz 2018 olarak planladığı ortaya çıktı.

David Leitch’in yönettiği Deadpool 2 merakla bekleniyor. Deadpool’un dışında X-Men evreninde geçen New Mutants ve X-Men: Dark Phoenix filminin de çıkış tarihleri ortaya çıktı. New Mutants 13 Nisan tarihinde, X-Men: Dark Phoenix ise 2 Kasım tarihinde gösterime girecek.

Fox süper kahraman filmlerinin potansiyelini erken fark eden stüdyolardan birisi oldu. Disney’in Marvel Sinematik Evreni ve DC’nin Sinematik Evreni gibi Fox’ta çizgi roman adaptasyonlarında kalmıyor. Şirket 2016 yılında Deadpool ile bu yıl ise Logan ile gişede büyük başarı elde etti. Ancak sürekli +18 yaş sınırı getiren bu filmleri arka arkaya yayınlamak stüdyo için biraz zor.