Galaksinin Koruyucuları 2 Filminde En Az 4 Film Sonu Sahne Var

Galaksinin Koruyucuları 2 filmi geçtiğimiz gün basın gösterimi gerçekleştirdi ve eleştirmenler Marvel’ın yeni filminden oldukça heyecanlı çıktı.

Galaksinin Koruyucuları 2 filminin basın gösteriminden sonra filmde dört adet film sonu sahne olduğunu öğrendik. Ancak filmin yönetmeni James Gunn aslında beşinci bir sahne olduğunu ancak bunu basın gösterimine koymadıklarını direkt olarak genel gösterimde yayınlayacaklarını belirtti.

Film sonrası dört ya da beş sahne birden pek alışılmış bir şey değil. Marvel Sinematik Evreni’nde bir çok filmde en az bir sahne görüyoruz ancak 2012 yılında yayınlanan The Avengers filminden sonra bu sahnelerin sayısı genel olarak ikiye yükselmiş gibi gözüküyor.

İlk defa bir sahnenin basın gösteriminde yer almadığını görmüyoruz. Daha önce Avengers filmindeki meşhur shawarma yedikleri sahne de basın gösteriminde yer almadı. Guardians of the Galaxy Vol.2 sonunda 5 Mayıs tarihinde gösterime girecek siz en iyisi film bittikten sonra uzun bir süre koltuğunuzdan ayrılmayın.