Jumanji: Welcome to the Jungle’ın İlk Fragmanı Yayınlandı

Bu senenin merakla beklenen filmleri arasında yer alan Jumanji: Welcome to the Jungle’ın ilk tanıtım filmi yayınlandı ve çok konuşuldu.

Jumanji: Welcome to the Jungle’ın ilk fragmanını filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson kendi Facebook sayfasından paylaştı. Fragmanda Guns and Roses’ın Welcome to the Jungle şarkısı yer alıyor.

İlk filmde çocuklar bir masa oyununa sıkışıyordu bu sefer ise çocuklar bilgisayar oyununda kendini buluyor. Filmde Dwayne Johnson’ın yanında Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan gibi isimlerde yer alıyor.

Film 20 Aralık 2017 yılında gösterime girecek. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz.