Microsoft Hesabına Giriş Yapmak İçin Şifreye İhtiyaç Yok

Microsoft hesabına sahip olan kullanıcılar artık giriş yapmak için şifrelerini hatırlamak ya da bir yere kaydetmek zorunda değil.

Bugün Microsoft tarafından yayınlanan bir uygulama ile artık telefonunuz ile hesabınıza giriş yapabileceksiniz. iOS ve Android’e çıkan Microsoft Authenticator uygulaması sayesinde giriş bilgilerini güvende diyebiliriz. Uygulamayı daha önceki iki adımlı güvenlik yerine kullanabileceksiniz.

Bu özelliği kullanabilmek için uygulamayı iOS ya da Android işletim sistemine sahip telefona indirmek gerekiyor. Daha hesabınız ile giriş yaparak sistemde hesabınızın yer almasını sağlayacaksınız. Daha sonra ne zaman bir yere hesabınız ile giriş yapsanız uygulama içerisinde yer alan kodu gireceksiniz.

Eğer telefonunuzu unutursanız yine şifreniz ile giriş şansınız var ancak böylesi hem daha kolay hem de daha hızlı. Şirket bu uygulama ile beraber Google’ın iki adımlı doğrulamayı daha kolay hale getirmesine bir nevi cevap vermiş oldu. Bu rekabet kesinlikle kullanıcıların daha işine yarıyor ve teknolojinin daha hızlı gelişmesini sağlıyor.