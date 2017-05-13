WanaCrypt0r 2.0 Saldırısı NHS Kuruluşlarını Hedef Alıyor

WanaCrypt0r 2.0 zararlı yazılımı İspanya’nın Telefonica şirketi ile beraber NHS şirketlerine yayıldı ve ilgi tamamen bu saldırıya yoğunlaşmış durumda.

WanaCrypt0r Rusya, Ukrayna ve Tayvan gibi ülkelerde de bilgisayarları ele geçirerek bulunan verileri kullanılmaz hale getiriyor.

Ransomware saldırıları NSA ile ilgili dokümanlarda ortaya çıkan Windows açıklarından yararlanarak bilgisayarın içerisinde bulunan verileri şifreliyor ve şifrelenmiş verileri tekrar kullanabilir hale getiren anahtarları yüzlerce dolar karşılığında kurbanlara veriyor.

Koordineli olarak gerçekleştirilen bu saldırı sağlık servislerinde kullanılan yüzlerce bilgisayarı 6 saatten kısa bir sürede etkiledi. Saldırı ilk olarak güvenlik araştırmacıları tarafından fark edildi. Yazılım bir bilgisayara bulaştıktan sonra ağa bağlı olan diğer bilgisayarlara da bulaşıyor. Saldırı İngiltere çapındaki bir çok hastaneyi etkisi altına aldı ve bazı acil hastaları başka hastanelere yönlendirildi.

Ransomware Nedir?

Ransomware bilgisayardaki bilgileri şifreleyen bir malware tipi. Bilgisayardaki verilere tekrar erişebilmek için saldırganlara genelde belli bir miktar para ödemek gerekiyor. Bu para transfer Bitcoin üzerinden gerçekleştiriliyor.

Nasıl Çalışıyor?

Yazılım bir bilgisayara bulaştığında tipik olarak aktif hale gelmek için merkez server ile iletişime geçiyor ve daha sonra bilgisayarda yer alan dosyaları şifrelemeye başlıyor. Bütün dosyalar şifrelendiğinde bu dosyaların tekrar kullanılabilmesi için ödeme yapılması gerektiği bilgisini ekrana getiriyor ve ödeme yapılmazsa şifrelenmiş verilerin silineceğini bildiriyor. Genel olarak ekranda ödeme için bir geri sayım çıkıyor.

Nasıl Yayıldı?

Bir çok yazılım Word, PDF ya da e-posta üzerinden gönderilen diğer dosyaların içine saklanıyor ya da daha önce saldırıya uğramış ve açık kapı bırakılmış bilgisayarlara direkt olarak bulaşabiliyor.

WanaCrypt0r 2.0 Nedir?

Bu malware İspanya’da Telefonica şirketine ve İngiltere’de NHS’e bulaştı. Saldırı ilk olarak MalwareHunterTeam tarafından 12 Mayıs tarihinde yerel saat ile 09:45’te fark edildi. 4 saatten kısa bir sürede ilk olarak Lancashire’da görülen saldırı ülke çapına yayıldı ve NHS’in iç ağına bulaştı. Yazılım Wanna Decryptor 2.0, WCray 2, WannaCry 2 ve Wanna Decryptor 2 olarak da geçiyor.

Ne Kadar İstiyorlar?

WanaCrypt0r 2.0 bilgisayardaki verilerin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için Bitcoin üzerinden 300$ talep ediyor.

Shocking that our @NHS is under attack and being held to ransom. #nhscyberattack pic.twitter.com/1bcrqD9vEz — Myles Longfield (@myleslongfield) May 12, 2017

Saldırıyı Gerçekleştiren Kimler?

Bu saldırıları yapanların kim olduğu hala bilinmiyor. Ancak bu WanaCrypt0r 2.0’ın ikinci saldırı girişimi. Şubat ayında WeCry adında bir saldırı gerçekleştirilmişti ve bu saldırıda bilgisayarındaki veriyi kurtarmak isteyenlerden 0.1 bitcoin yani 177$ fidye istenmişti.

NSA’in Bu Saldırılar ile İlgisi Ne?

Yazılım bir bilgisayara bulaştığında ağda yer alan diğer bilgisayarlara da yayılıyor. WanaCrypt0r bunu yapmak için Windows işletim sisteminin açığını kullanıyor. Bu açık Nisan ayında NSA araçlarının Shadow Brokers tarafından internete yayılmasıyla ortaya çıktı.

Korunma Yöntemleri Var mı?

Shadow Brokers bu araçları yayınladıktan kısa bir süre sonra Microsoft yazılımın kullandığı açığı kapatacak bir Windows güncellemesi yayınladı. Ancak bünyesinde binlerce bilgisayar bulunduran organizasyonların bilgi işlem departmanları önce bu güncellemeleri test ediyor ve sonrasında yüklüyor. Bu kadar bilgisayarın güncellemesi de uzun sürdüğü için büyük oluşumlar genel olarak hızlı bir aksiyon alamıyor.

Saldırının Arkasında Shadow Brokers mı Yer Alıyor?

Siber saldırı dünyasında olayları ve kişileri ya da grupları ilişkilendirmek oldukça zordur. Bu saldırıda ya da başka bir ransomware saldırısında Shadows Brokers’ın aktif olarak yer aldığı pek muhtemel değil. Bu saldırının arkasında ise Rus hackerlar olduğu düşünülüyor.

Fidyeyi Ödemek Verilerin Kurtarılmasını Sağlıyor mu?

Saldırganların istediği ücreti ödemek bazen işe yaramıyor bazen yarıyor. Bir kaç yıl önce gerçekleşen Cryptolocker saldırılarında bir çok kullanıcı yaklaşık 300 pound ödeyerek verilerini geriye aldı. Ancak ödemenin her zaman işe yaradığı söylenemez çünkü siber saldırganlar pek güvenilir tipten insanlar değil. Diğer taraftan bazı Cryptolocker saldırılarına birebir benzeyen saldırılara maruz kalan bazı kurbanlar ödeme yapmalarına rağmen verilerini geri alamadı. Ayrıca daha fazla suçun işlenebilmesi için fidye ödemek gibi etik bir problem de bulunuyor.

Ne Yapılabilir?

Ransomware bilgisayarınıza bulaştığında pek yapabileceğini bir şey yok. Eğer dosyalarınızı yedekliyorsanız bilgisayarınıza temiz kurulum yapıp yedeklerinizi yükleyebilirsiniz. Eğer yedek almıyorsanız bilgisayarınızdaki bütün verilere elveda diyebilirsiniz.

Bu Saldırı Ne Kadar Sürecek?

Ransomware genel olarak kısa raf ömrüne sahip. Anti-virüs yazılımları malwarelerin yeni versiyonlarını durduracak şekilde güncelleniyor ve şu anda olmakta olan Big Bang tarzı yayılan ve bulaşan zararlı yazılımların önüne geçilebiliyor.

Saldırganlar Kurtulacak mı?

Bitcoin genel olarak saldırganların tercih ettiği bir ödeme türü. Transferleri izlemesi zor ancak imkansız değil. Çeşitli ülkelerden saldırganlara transfer edilecek olan yüksek miktarda para takip edilebilir.

Neden hedef NHS?

NHS özel bir hedef gibi durmuyor ancak organizasyonun kullandığı bilgisayarların eski olması saldırganların işine yaradı. Bir çok NHS bilgisayarı hala daha neredeyse Microsoft tarafından 5 yıldır güvenlik güncellemesi yapılmayan Windows Xp kullanıyor. Yeni işletim sistemine sahip olanlar da henüz güncellenmemiş. Sadece üç ay önce kapatılmış bir açıktan bu kadar büyük saldırın gerçekleşmesi düşündürücü. Ayrıca son zamanlarda dünya çapında sağlık servisleri her zamankinden daha fazla saldırı altında çünkü bu servisler çok sayıda insana ait hassas bilgileri bulunduruyorlar.