Yüz Tanıma Sistemleri Havalimanlarındaki Yeni Güvenlik Önlemi

Günümüzde özellike havalimanı güvenliği bütün ülkeler tarafından son derece ciddiye alınan bir konu ve gelişen teknoloji bu konuda çok yardımcı.

Amerikan Ulaştırma Güvenlik Dairesi yüz tanıma sistemini Dulles Havalimanı’nda 2015 yılından beri test ediyor. Geçen yıl bu test New York’ta bulunan JFK Havalimanı’nda da uygulanmaya başladı. Bu sonbaharda ise Ottawa Uluslararası Havalimanı’nda yer alan check-in kiosklarında da yüz tanıma sistemi yer alacak. Ayrıca benzer bir güvenlik önlemi Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nda da bulunuyor.

Biometric Exit ya da Biometrik Çıkış adı verilen bu sistemde yüz tanıma sistemleri ülkeden ayrılan her yolcunun yüzünün bir fotoğrafını çekecek ve vize ya da pasaportta yer alan fotoğrafla eşleşip eşleşmediğini kontrol edecek. Eğer eşleşmezse yolcunun ülkeye kaçak yollardan girdiği anlaşılacak.

Uygulama şimdilik Amerika’nın Atlanta şehrinden Japonya’nın Tokyo şehrine olan uçuşlarda kullanılıyor ancak Trump yönetimi ile beraber sistemin bu yaz daha çok havalimanına gelmesi bekleniyor.

Biometrik Çıkış’ın bir türü aslında on yıllardır uygulanıyor. Ancak yüz tanıma sistemi bu uygulamaya yeni entegre ediliyor. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi çalışanları vize ile ülkeye giriş yapan herkesin fotoğrafına ve parmak izine sahip. Ancak aynı işlemleri vizesi bitmiş kişiler ülkeyi ter kederken yapılmıyor. Bu yüzde kaç kişi ülkede kaçak bir şekilde yaşıyor ya da bunlar kim bilinmiyor.