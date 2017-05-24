Huawei Matebook Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Huawei uzun zamandır mobil alanda yaptığı atılımlarla dikkat çekiyor. Telefon ve tabletleri oldukça rağbet gören buna ek olarak akıllı saatleri ile pazarda yer edinen şirket artık dizüstü bilgisayar üretmeye başladı.

Şirket iki yeni dizüstü bilgisayar modelini ve geçtiğimiz yıl çıkardığı Windows 10 tabletini yenilediğini duyurdu. Matebook X ve Matebook D olarak adlandırılan bilgisayarlar ile Matebook E adını verdiği tablet açıklandı. İsimlendirme biraz karışık ve tanıdık gelse de Huawei bilgisayar üretmekle ilgili de donanımı olduğunu göstermeyi başardı. İki cihaz da boyut olarak MacBook Pro’dan daha kompakt boyutlar da olsa da özellikleri cihaza çok yakın.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayar Intel U serisi işlemciye sahip ilk fansız 13 inç model. Altın, gri ve pembe renkte kasaları olan model 12,5 mm kalınlığında ve 1,04 kilogram ağırlığında. Bu bilgisayar 15 mm kalınlığında ve 1,36 kilogram ağırlığında olan MacBook Pro’dan daha ince ve hafif. Bilgisayarın güç düğmesi de şirketin telefonlarında bulunan parmak izi algılayıcısına benzer bir şekilde işleve sahip.