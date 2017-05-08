Apple Bir Toptancı ile Daha Yollarını Ayırıyor

Apple bir çok üretici ile koordineli bir şekilde çalışarak iPhone modellerini üretiyor ve bu sene iPhone markasının en önemli yılı.

Apple’ın grafik işlemcilerini Imagination Technologies adlı girişimden alırken yakında kendi üreteceğini açıklamış ve Imagination Technologies’in hisse değerlerinin %50’den fazla düşmüştü. Şirketin geçtiğimiz aylarda da batarya yönetim çiplerini aldığı Dialog ile bağlarını kopartarak kendi üreteceği haberleri yer almaya başladı.

Bu seferde InvenSense’den sensör satın alan şirket bu üretici ile de yollarını arıyor. Bu durum InvenSense için oldukça zor olacak çünkü gelirlerin büyük kısmı iPhonedan geliyor. Şirket bir sonraki iPhone modeli için hareket sensörlerinin yarısını Bosch’tan alacak. Diğer yarısını ise InvenSense’de kalacak. InvenSense iPhone 6S ve iPhone 7 için gerekli olan bütün sensörleri tek başına üretmişti. Ortaya çıkan bu haberden sonra InvenSense’in hisse değeri %11 geriledi.

Bosch aynı zamanda iPhone için barometrik basınç sensörü geliştiriyor. Aralarında jiroskop, akselerometre gibi sensörlerin de yer aldığı hareket sensörü iPhone ve diğer akıllı telefonlar için vazgeçilmez parçalar. Bu parçalar kullanıcıların telefon ile nasıl etkileşime girdiğini, nasıl tuttuğunu anlayabiliyor ayrıca kullanıcıların çeşitli sağlık aktivitelerini ölçüyor.