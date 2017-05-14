Apple CEO’su Tim Cook US Advanced Manufacturing Fund kapsamında Gorilla Glass’ın üreticisi Corning’e 200 milyar$ yatırım yapacaklarını açıkladı.

Apple’ın bu yatırımı Mayıs ayından itibaren devreye girecek. Corning günümüzde iPhone’unda aralarında bulunduğu bir çok telefonda kullanılan Gorilla Glass’ın üreticisi. Şirket Corning’in Ar-Ge bölümüne 200 milyon$ yatırım yapacak.

Bunun bir diğer önemi ise Amerika merkezli üretim yapan firmalara yardımcı olmak. Ayrıca bu iki şirketin ileriye dönük ilişkilerini de güçlendirecek. Corning’in CEO’su Wendell Weeks yaptığı açıklamada yaklaşık olarak 10 yıldır Cupertino şirketi ile birlikte çalıştıklarını ve Amerika’da neredeyse 1000 kişiye iş sağladıklarını belirtti.

Mac Pro modelleri uzun süredir Amerika’da üretiliyor ayrıca şirketin son aylarda diğer cihazlarını da Amerika’da üretmenin yolunu aradığı konuşulanlar arasında. Advanced Manufacturing Fund ile beraber üretimlerin yavaş yavaş Amerika’ya kaydırmak istiyor. Donald Trump’ın bunda etkisi büyük.