Apple’ın Uber’i Neden Tehdit Ettiği Ortaya Çıktı

Apple’ın CEO’su Tim Cook 2015 yılında Uber’i, mobil uygulamasını App Store’dan kaldırmakla tehdit etmişti ve bu tehdidin nedeni belli oldu.

Apple’ın bu tehdidi boşa değilmiş. Uber’in gizli bir şekilde her bir iPhone’u ayrı ayrı tanıyabiliyor üstelik uygulama telefondan kaldırılsa bile. Uber CEO’su Travis Kalanick’in kuralları kendi avantajına göre esnetebildiğini ya da bu kuralları tanımamazlıktan geldiği bilinen bir şey.

iOS’ta istenen şey uygulama kaldırıldıktan sonra telefonda o uygulamaya dair en ufak bir kod satırının dahi kalmaması. Uber ise lokasyon olarak Apple merkezi etrafında kullanıldığında ya da incelendiğinde bu kurala uyacak şekilde ancak başka yerlerde uygulama kaldırılsa bile takip kodları telefonda kalacak şekilde uyarlamış. Bu ortaya çıktığında Tim Cook, Uber CEO’su Travis Kalanick’i şirkete çağırarak azarlamış ve uygulamayı App Store’dan kaldırmakla tehdit etmiş.

Uber kısa sürede oldukça bilinen bir marka haline gelse bile arkasında sürekli bir skandal çıkıyor. Şirket daha önce Çin marketinde daha fazla pay sahibi alabilmek için çeşitli yolsuzluklara başvurmuştu. Şirketin daha önce en büyük rakibi Lyft’e sahte araç istekleri gönderdiği ve Lyft sürücülerini takip ettirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca son çıkan skandalda ise şirketin aracın sürücüsü ile yolcuya farklı ücretler göstererek aradaki farkı aldığı kanıtlanmıştı. Şirket tarafından henüz Apple ile olan krize dair bir açıklama yapılmadı.