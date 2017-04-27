Samsung Electronics birinci çeyrek raporları açıklandı ve şirket beklendiği gibi sağlam bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Samsung Electronics ilk çeyrekte 9.9 trilyon won yani 8.7 milyar$ dolar işletme geliri elde ettiğini açıkladı. Ocak – Mart arasını kapsayan bu dönem de şirket en büyük ikinci karını elde etti. Şirketin geliri 50.55 trilyon won yani 44.7 milyar$.

Bu gelirin önemli bir kısmını da satılan parçalar oluşturuyor. Özel olarak en çok gelir getiren parçalar ise ekran ve sürücü. Diğer taraftan görüntü sensörleri de geçen döneme göre gelirleri artıran kalem oldu. Bunun nedeni ise yüksek ihtimalle bu dönemde çok fazla bayrak gemisi modelin piyasaya çıkmış olması. Ayrıca bu üç aylık dönemde Galaxy S8 ve Galaxy S8+ satışa çıkmamıştı.

Şirket Note 7 ile yaşadığı çabuk atlatmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S7 modeline yapılan indirimde karın biraz azalmasına sebebiyet verdi. Koreli teknoloji devi bu yılın ikinci yarısında yeni bir bayrak gemisi modeli duyuracağını resmen açıkladı. Büyük bir ihtimalle yeni bir Note modeli bu yılın ilerleyen günlerinde bizlerle olacak.