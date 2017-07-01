Toshiba’nın Yeni Teknolojisi Bellek Fiyatını Düşürecek

Toshiba bugün başarılı bir şekilde dünyanın ilk dört katlı hücresini geliştirdiğini duyurdu ve artık 3D sürücüde 4-bit bellek olacak.

Toshiba’nın bu teknolojisi ile birlikte artık daha yüksek kapasiteli sürücüler daha ucuz olacak. Flaş sürücü kabaca bir bitlik transistörlerden oluşuyor. Bu bellek blokları iki boyutlu planar NAND şeklinde diziliyor. Planar NAND’dan yeni olan 3D NAND teknolojisi sayesinde bu bloklar üst üste dizilebiliyor ve alan daha verimli kullanılıyor.

Depolamayı maksimize edebilmek için bu bloklardan mümkün olduğunca çok yerleştirmek gerekiyor. Çoklu seviyeye sahip hücreler MLC, 3 bitlik olanlarda TLC olarak biliniyor. QLC bellek teknolojisindeki bir sonraki adım. Teknoloji henüz yeni olduğu için genel kullanıma açılmayacak ancak önümüzdeki yıllarda 3D NAND yerine QLC teknolojili bellekler ve flaş sürücüler göreceğiz.