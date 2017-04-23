Microsoft, Chromebook’a Ciddi Bir Rakip Olmaya Hazırlanıyor

Microsoft önümüzdeki hafta New York’ta bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte büyük bir ihtimalle Windows 10 Cloud işletim sistemini duyuracak.

Microsoft, Windows 10 için kendi özel donanımını da tanıtacak ve bunun adı büyük bir ihtimalle Windows 10 S ya da Windows 10 Cloud olacak. Yazılım devinin tam olarak ne planladığını 2 Mayıs tarihinde göreceğiz ancak internete sızan bilgiler Google’ın Chromebook serisine rakip olacak cinsten bir şeylerin geldiğini gösteriyor.

Sızan bilgiler arasında Windows 10 Cloud’un performanslı çalışabilmesi için donanım özellikleri yer alıyor. Bu bilgilere göre işletim sisteminin hedefi 10 saatten fazla batarya ömrü sunmak. İşte Windows 10 Cloud için gereken sistem gereksinimleri;

4 Çekirdekli (Celeron ve üzeri) işlemci

4 GB RAM

32 GB Depolama (64-Bit için 64 GB)

40 WHr’dan büyük batarya

Hızlı eMMC ya da SSD depolama

Kalem ve Dokunmatik Ekran (opsiyonel)

Şirketin hedefinde Eylül ayında yayınlanacak olan Windows 10 güncellemesi ile beraber daha iyi bir batarya performansı sunmak yer alıyor. Arka planda çalışan uygulamaların harcadığı kaynağı kısıtlamak bu çalışmanın başında geliyor.